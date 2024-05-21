إيران: بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز

أفاد الإعلام الحكومي الإيراني نقلاً عن وزير الداخلية أحمد وحيدي بأن "مراسم جنازة رئيسي ورفاقه ستقام، اليوم الثلاثاء، الساعة (06:00 بتوقيت غرينتش) في مدینة تبريز، عاصمة محافظة أذربیجان الشرقية بشمال غربي إيران،فيما ستجري مراسم دفن رئيسي، صباح الخميس الوشيك في "حرم الإمام الرضا عليه السلام".

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن منصوري قوله إن يوم غد الأربعاء سيكون عطلة رسمية في أنحاء البلاد بسبب مراسم التشييع.

وأعلنت إيران رسمياً الحداد خمسة أيام على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر، في منطقة جبلية محاذية لحدود أذربيجان.

وأصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمراً بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه محمد مخبر مؤقتاً، على أن تجري انتخابات رئاسية في غضون 50 يوماً، في حين وجّه رئيس الأركان محمد باقري تعليمات بفتح تحقيق في أسباب الحادث.وأفادت وكالة إيسنا الحكومية بأنّ باقري أمر «لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطّم مروحية الرئيس».

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"عن مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية بالمحافظة، حسن حقیقیان، القول إن الجثامين توجد في منطقة ورزقان ويجري نقلها حاليا إلى تبريز، مشيراً إلى أنه قد تم عرض الجثامين على الطب الشرعي.