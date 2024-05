فرنسا تدعم "استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات"

ذكرت الخارجية الفرنية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تعرب عن دعمها "لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات"، مشيرة غلى أنها تدين"هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقه من أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد اصدر مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

