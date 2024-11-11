تنكروا بزي ضباط شرطة إسرائيلية، وطعنوا الضحية (توثيق فيديو)

تظاهر ثلاثة من الإسرائيليين بأنهم ضباط شرطة إسرائيليا وهاجموا رجلاً، وأمروه بالتوقف الى جانب الطريق وهم متنكرين في زي ضباط شرطة. القي القبض عليهم من قبل عناصر شرطة حرس الحدود الذين صادف مرورهم من المكان، هذا وقدمت لوائح اتهام ضدهم الأحد.

وقبل نحو أسبوعين، كان المشتبه بهم الثلاثة يسافرون معًا في مركبة مدنية على الطريق السريع رقم 1 بالقرب من تقاطع اللطرون، وأمروا الضحية بالتوقف على جانب الطريق، بينما كانوا ينتحلون صفة رجال شرطة في سيارة شرطة، مستخدمين صافرة ووميضا ضوئيا.

وبعد توقف الضحية على جانب الطريق، ترجل اثنان من المشتبه بهم من السيارة وعرّفا عن نفسيهما على أنهما من ضباط الشرطة، وفي وقت لاحق ترجل مشتبه به ثالث، وقام بطعن الضحية عدة مرات في عدة مناطق من جسده، فيما كان أحد المشتبهين مسحا بمسدس.

وتمكن فريق من مقاتلي الوحدة التكتيكية التابعة لشرطة حرس الحدود، أثناء تحركها على المحور، من رصد الضحية على جانب الطريق، وقدموا له الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، وقدموا تقريرا أوليا عن الحادث، بعد تلقي البلاغ، بدأ تحقيقا موسعا بدأت في محطة "ماطي يهودا" التابعة لحرس الحدود في القدس، حيث تم خلالها استخدام مجموعة متنوعة من إجراءات التحقيق بتقنيات متقدمة.

وبعد جهود تحقيقية قامت بها شعبة التحقيق والاستخبارات في المحطة، اعتقل عناصر شرطة حرس الحدود المشتبه بهم الثلاثة في كفر قاسم لإجراء مزيد من التحقيقات في محطة ماتي يهودا. وصباح الأحد، وبعد انتهاء التحقيق، تم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد أحد المتهمين. وبيان نائب عام بحق الآخرين، وتمت مصادرة المركبة التي استخدموها.