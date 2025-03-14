إسرائيل تحتفل بعيد المساخر رغم الحرب: "فرح وتكريم للرهائن المفرج عنهم"

خرج آلاف الإسرائيليين ، اليوم الجمعة للمشاركة في احتفالات عيد المساخر (البوريم)، التي تم تنظيمها هذا العام في سياق الصراع المستمر، وأحيت المسيرات الملونة والأنشطة المتنوعة شوارع العديد من المدن في البلاد، في ظل استذكار 59 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة.

وفي حولون، بدأت الاحتفالات في ساحة ميدياتك، بالقرب من منزل الرهينة المفرج عنه مؤخرا أغام بيرغر. وفي تل أبيب، أقيمت احتفالات رقص في شارع نحلات بنيامين، بينما في نتانيا، شارك آلاف الأشخاص في حدث تحت عنوان "الأبطال الخارقين".

وقال المنظمون في نتانيا "لقد نظمنا احتفالات عيد المساخر تحت شعار الأبطال الخارقين، لأنه في هذه الأيام المعقدة التي يمر بها شعب إسرائيل، اكتشفنا القوة الداخلية لكل واحد منا وأدركنا أننا أمة من الأبطال الخارقين".

Jonathan Shaul/Flash90

وفي بتاح تكفا، تميز "كرنفال الأحلام" بمنشآت فنية وألعاب بهلوانية وعروض شوارع. ارتدى رئيس بلدية القدس رامي جرينبيرج زي باتمان تكريما لشيري بيباس وطفليها أرييل وكفير، الذين قُتلوا أثناء أسرهم في غزة. وقال جرينبيرج الذي أضاف صورة أفراد عائلة بيباس الثلاثة المتوفين إلى زيه: "رغم الفرحة، فإننا لا ننسى للحظة واحدة زملاءنا الرهائن وعائلات الضحايا وجنودنا الأبطال الذين يحموننا على حدود البلاد".