تعيينات جديدة في حزب الله: محمد رعد أول نائب للأمين العام غير معمم وعلي دعموش مكان صفي الدين

أفادت مصادر إعلامية عربية ولبنانية أن محمد رعد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، عين بمنصب نائب الأمين العام لحزب الله، وأشارت المصادر بأن رعد هو أول أمين عام غير معمم يتولى هذا المنصب، وهو المنصب الذي تولاه رئيس الحزب الحالي نعيم قاسم. وعلى صعيد متصل أفادت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مصادر بأن حزب الله سيقوم بسلسلة من التعيينات الداخلية تشمل قرابة 8 مناصب، وأنه سيتم تعيين علي دعموش رئيسا للمجلس التنفيذي خلفا لهاشم صفي الدين.

ومن أهم المعلومات عن رعد نذكر:

ولد محمد رعد في بيروت عام 1955 لعائلة شيعية تنحدر من بلدة جباع جنوب لبنان، ويحمل رعد درجة البكالوريوس في الفلسفة من الجامعة اللبنانية، وسبق له أن تولى رئاسة تحرير جريدة العهد التابعة لحزب الله، وكان عضوا في "مجلس الشورى" حزب الله، وعضوا في المجلس السياسي .

وقبل توليه هذا المنصب ، ترأس رعد كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني "كتلة الوفاء للمقاومة"، وهي جزء من تحالف "8 آذار"، وشغل رعد مقعده في البرلمان ممثلا عن النبطية منذ عام 1992.

ويعتبر رعد لاعب سياسي مهم في حزب الله، وانتخبه المجلس الإيراني ممثل لبنان الوحيد في مجلس صيانة الدستور الإيراني. من جانب آخر فرضت على رعد عام 2019 عقوبات أمريكية تحت بند "دعم الإرهاب وأعمال الإرهاب"، ومحمد رعد متزوج من فاطمة البرغل، ولهما خمسة أبناء.

وعلى صعيد متصل أفادت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مصادر بأن حزب الله سيقوم بسلسلة من التعيينات الداخلية تشمل قرابة 8 مناصب، وأنه سيتم تعيين علي دعموش رئيسا للمجلس التنفيذي خلفا لهاشم صفي الدين.

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من هو علي دعموش؟

ووفقا للمعلومات المتوفرة عنه فإنه عالم دين يشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب ، ولد في بلدة أنصارية في جنوب لبنان (21 أكتوبر 1962)، تلقى علومه الدينية على يدي كبار علماء الحوزة العلمية في مدينة قم في ايران. وساهم في تأسيس المنتدى اللبناني لتدريس الطلاب على أصول البحث العلمي والتحقيق في قم.

تبعد عودته الى لبنان في عام 1994 تولى العديد من المسؤوليات في حزب الله، وكان مسؤولا عن العلاقات الخارجية حتى عام 2017 ومنذ ذلك الحين يشغل موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب، وهو امام مجمع السيدة زينب الديني في حارة حريك في بيروت وعضو في المجمع العالمي لأهل البيت ومركزه طهران.

وقام دعموش بكتابة العديد من المقالات الإسلامية التي نشرت في العديد من المجلات، وأعد عشرات الحلقات الإذاعية والتلفزيونية في التفسير والسيرة والموضوعات الإسلامية المتنوعة. شارك في العديد من المؤتمرات في إيران ولبنان وأندونيسيا وأوروبا.