وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره القبرصي مبادرة ممر غزة البحري

ثمّن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي الدور البارز والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية قبرص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر الممر البحري بين قبرص وغزة انطلاقا من ميناء لارنكا.

وجرى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية على المدنيين في قطاع غزة بالإضافة إلى مستجدات مبادرة الممر البحري الدولي "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، خلال استقبال الشيخ عبد الله بن زايد، يوم السبت، في أبوظبي كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد التزام الإمارات بحشد الدعم لمبادرة الممر البحري والعمل مع قبرص وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين لاستثمار هذه المبادرة بالشكل الأمثل بما يسهم في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في شمال غزة بوتيرة كافية ومستدامة ودون عوائق.

وأشار وزير خارجية الإمارات إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار بما يسهم في حماية أرواح كافة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كذلك بحث الشيخ عبد الله بن زايد وكومبوس علاقات الصداقة الإماراتية القبرصية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.