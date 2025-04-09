وزير الخارجية التركي: "أجرينا محادثات مع إسرائيل حول التوتر في سوريا"

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن بلاده أجرت محادثات مع إسرائيل بشأن التوترات في سوريا. وقال فيدان إن تركيا ليس لديها خطط لمواجهة دول، بما في ذلك إسرائيل، أثناء تواجدها في سوريا..

وقال مصدر مشارك في الحوار بين إسرائيل وتركيا لـi24NEWS إن "احتمال إنشاء آلية تنسيق بين البلدين في سوريا، كما هو الحال مع الروس"، مشيرا إلى أن هذا مجرد حوار أولي.

للتذكير، قال مصدر استخباراتي غربي لـi24NEWS إن تركيا تريد إخلاء قاعدة "T4" في سوريا وتحويلها إلى قاعدة للطائرات بدون طيار. وقد هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا هذه القاعدة وقاعدة "تدمر" قبل ساعات من وصول القوات الخاصة التركية إلى منطقتها. وأضاف المصدر أن تركيا "تريد أن تصبح مزود الدفاع الجوي لسوريا، بما في ذلك من خلال التواجد في قاعدة تي فور، التي كانت نشطة في عهد نظام الأسد".

وفي إشارة إلى تجدد القتال في غزة، أضاف وزير الخارجية التركي وهدد بأنه "يجب وضع حد لنتنياهو". وأضاف هاكان فيدان: "عندما ننظر إلى غزة والقضية الفلسطينية من منظور الشرق الأوسط، هناك حاجة إلى إقامة حدود"، مضيفا أن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين البلدين انقطعت بسبب القتال. وأضاف أن "وقف إطلاق النار في غزة ضروري لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا".