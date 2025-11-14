تفجير غامض في حي المزة بدمشق يثير تساؤلات حول عملية اغتيال

شهد حي المزة في دمشق مساء اليوم انفجارًا داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت "فادي" في منطقة عين الكروم. ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" عن مسؤول إسرائيلي قال "إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر رسمي قوله إن الانفجار وقع نتيجة إطلاق صاروخ من منصة صواريخ متنقلة. ورغم أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن الحادث أثار تساؤلات حول احتمال أن يكون التفجير جزءًا من عملية اغتيال، خاصة مع الغموض الذي يكتنف هوية الجهة المسؤولة.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجمًا عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة لزرع عبوة ناسفة داخل الشقة. ولم تصدر بعد السلطات السورية بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات الحادث.

وقالت بعض التقارير الأولية إن الحادث أسفر عن إصابات، حيث وصلت شظايا الانفجار إلى منطقة قريبة من قصر الرئاسة. في حين تم نقل امرأة واحدة إلى المستشفى بعد أن أصيبت جراء التفجير.

التحقيقات لا تزال مستمرة في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصًا معينًا أم أنه جاء في إطار عملية أخرى.