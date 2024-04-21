الضفة الغربية: إطلاق نار قرب كريات أربع المجاورة للخليل وتحييد المنفذين

أفادت منظمة الإنقاذ يهودا والسامرة بدون حدود صباح اليوم الأحد بوقوع هجوم بإطلاق النار على شارع 90 عند مفرق بيت عينون شمال كريات أربع، مشيرة إلى انه تم تحييد فلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي دون وقوع إصابات.

وفي تحديث للجيش الإسرائيلي عقب الهجوم قال إنه تم تحييد شخصين الأول عندما حاول طعن الجنود فقُتل، بينما أطلق الثاني النار على القوات من المنطقة الحمراء باتجاه المفرق وتم تحييده. وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.