غارة إسرائيلية تستهدف مبنى للجهاد الإسلامي في دمشق

أفادت تقارير إعلامية أن المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في دمشق تابع لحركة الجهاد الإسلامي، والذي يقع في منطقة دمّر شمال غربي دمشق، حيث استهدفت الغارة المبنى بصاروخين.

صرح مصدر أمني سوري أن الغارة التي استهدفت مبنى في العاصمة السورية دمشق، كانت تستهدف شخصية فلسطينية تعيش على مشارف دمشق.

