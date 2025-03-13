غارة إسرائيلية تستهدف مبنى للجهاد الإسلامي في دمشق

أفادت تقارير إعلامية أن المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في دمشق تابع لحركة الجهاد الإسلامي، والذي يقع في منطقة دمّر شمال غربي دمشق، حيث استهدفت الغارة المبنى بصاروخين.

صرح مصدر أمني سوري أن الغارة التي استهدفت مبنى في العاصمة السورية دمشق، كانت تستهدف شخصية فلسطينية تعيش على مشارف دمشق.

https://x.com/i/web/status/1900144651299897422 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان عن الضربة الجوية في دمشق :"في كل مكان سينشأ فيه نشاط إرهابي ضد إسرائيل زعيم الإسلام المتطرف الجولاني سيجد طائرات سلاح الإسرائيلي تحلق فوقه وتهاجم أهداف الإرهاب".