كل ما تريد معرفته عن عيد الأضحى وشعائر الأضحية من دار الإفتاء المصرية

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أحكام الأضحية وشروطها، ونوع الأضحية المفضلة، وكيفية توزيع لحومها.

وحرصاً منها على توعية المسلمين وتقديم الإرشادات اللازمة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانات توضح فيها جميع جوانب هذه الشعيرة المباركة، وذلك رداً على التساؤلات المتكررة التي ترد إليها في هذا الشأن.

وضحت الدار الشروط التي يجب أن تتوفر في الأضحية حتى تكون مقبولة شرعاً، وذلك من حيث نوعها وسلامتها وعيوبها وسنها، كما أكدت أن أفضل أنواع الأضحية هي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، وذلك بناءً على أحاديث نبوية شريفة.

وحول إن كانت الأضحية مرة واحدة في العمر أم كل عام، قالت الإفتاء إن الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة للقادر كل عام ولا يجزئ عام عما بعده، لأنها تتكرر بتكرر وقتها كالصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم يوم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول جواز ادخار لحوم الأضحية، وذلك تأكيداً على ما أجمع عليه جمهور الفقهاء من جواز ادخار لحوم الأضحية شرعاً.

واستندت الدار في فتواها إلى حديث نبوي شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ".

بيع جلود الأضاحي وتوزيع لحومها

تناولت دار الإفتاء المصرية في بياناتها أحكام بيع جلود الأضاحي وتوزيع لحومها، وذلك رداً على تساؤلات المسلمين في هذا الشأن.

وبخصوص بيع جلود الأضاحي، أوضحت الدار أنّ:

يجوز شرعاً التصدق بجلود الأضاحي أو التبرع بها للمؤسسات الخيرية أو للمحتاجين.

لا يجوز لصاحب الأضحية بيع جلود الأضاحي للاستفادة بثمنها في أغراضه الشخصية.

اختلف الفقهاء في حكم بيع جلود الأضاحي للتبرع بثمنها للمؤسسات الخيرية أو للمحتاجين.

فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية ذلك.

وذهب الحنفية إلى جوازه.

وبالنسبة لتوزيع لحوم الأضاحي، أوصت دار الإفتاء بما يلي:

استحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث:

ثلث للمضحي وأهل بيته، وثلث للهدية، وثلث للتصدق.

يستند ذلك إلى قول ابن عمر رضي الله عنه: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وحرصاً على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، تشجع دار الإفتاء المصرية المسلمين على التصدق بجزء

رأس الأضحية: أحكام من دار الإفتاء المصرية

أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً توضح فيه حكم رأس الأضحية، مخالفةً لبعض الممارسات الخاطئة التي قد يمارسها البعض.

وجاء في بيان الدار أنّ:

رأس الأضحية لا تقسم ولا تباع.

يكون رأس الأضحية لصاحب الأضحية.

لا يجوز لصاحب الأضحية بيع رأس الأضحية.

لا يجوز لصاحب الأضحية إعطاء رأس الأضحية للجزار مقابل أجره.

ووضحت الدار أنّ:

ما يقسم من الأضحية هو اللحم فقط، لأنّه المقصود الأعظم من الأضحية، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، أما أحشاء الأضحية من كبدٍ وغيره فإنّه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك.

لا للذبح في الشوارع

أوضحت الدار في بياناتها أنه، لا يجوز شرعاً ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات، ويُعدّ ذلك إيذاءً للناس، ونشرًا للأوبئة.

كما أن ذلك يُخالف ذلك التعليمات المقررة من الجهات المختصة، ويُعدّ فاعل ذلك مُتخَلّقاً بأخلاقٍ بعيدةٍ عن أخلاق المسلمين.