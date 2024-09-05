نشر أول: قادة الجهاز الأمني الإسرائيلي أجروا محادثات تحذيرية مع زعماء العائلات في مدينة الخليل بالضفة الغربية

على خلفية الهجوم المزدوج يوم الجمعة وهجوم إطلاق النار صباح الأحد، تناقش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كيفية التعامل مع الخليل، باعتبارها واحدة من مراكز الأنشطة المسلحة التي تتطور. ونشر مساء اليوم (الخميس) في "النشرة الرئيسية" بالقناة العبرية أن مسؤولين كباراً في الجهاز الأمني الإسرائيلية أجروا محادثات تحذيرية مع زعماء العائلات في الخليل ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في الليلة الأولى (بعد الهجوم).

قيل في المحادثة إنه "إذا كنتم ترغبون في مواصلة روتين حياتكم ومواصلة تشغيل مصالحكم - فيجب عليكم التأكد من عدم خروج هجوم أي هجوم من هذه المدينة "، وهددوا بأنه "إذا وقعت هجمات - فسوف تتضرر مصالحكم التجارية بشكل كبير، ولا تلوموا إلا أنفسكم".

الخليل مدينة غنية جدًا، وتضم ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. ومن ناحية أخرى، فهي مدينة مؤيدة للغاية لحماس - وتحظى فيها بأكبر دعم في الضفة الغربية، وتسيطر على المدينة الحمائل وزعماء العشائر.

وفي الوقت نفسه، في حال حدوث التصعيد – الجهاز الأمني الإسرائيلي لا يستبعد استخدام المطرقة الأمنية والمطرقة الاقتصادية. المعنى - إذا كانت الخليل تحت حظر التجول - فإن الأعمال التجارية هناك سوف تتضرر بالملايين. وقال المسؤولون الذين حضروا المحادثات لـi24NEWS إنهم تلقوا بتفهم الأمور التي قيلت، ووفقا لما رأوه بالإجتماع- المدينة غير معنية بالتصعيد