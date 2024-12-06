نتنياهو: "من المستحيل فصل حرق كنيس ’طائفة إسرائيل في ملبورن’ عن مواقف الحكومة الأسترالية"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، اليوم الجمعة، أدان فيه "الهجوم المتعمد على كنيس "طائفة إسرائيل" في ملبورن بأستراليا"، وانتقد الحكومة الأسترالية الحالية. وقال نتنياهو: “إن حرق كنيس ’عدات إسرائيل’ في ملبورن هو عمل شنيع معاد للسامية، وأتوقع أن تستخدم سلطات الدولة ثقلها الكامل لمنع مثل هذه الأعمال المعادية للسامية في المستقبل”.

وأكد نتنياهو:"لسوء الحظ، من المستحيل فصل هذا العمل المستهجن عن الموقف المتطرف المناهض لإسرائيل من جانب حكومة حزب العمال الأسترالية، بما في ذلك القرار الفاضح بدعم قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية بأسرع ما يمكن، ومنع وزير إسرائيلي سابق من دخول البلاد"، في إشارة إلى قرار أستراليا رفض منح تأشيرة للوزيرة السابقة أييليت شاكيد. وخلص إلى أن “المشاعر المعادية لإسرائيل هي معاداة للسامية”.

تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة ووجدوا معبد عادات إسرائيل مشتعلًا بالكامل بالنيران. وأدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الهجوم على الكنيس، قائلا: "أنا لا أتسامح مع أي شكل من أشكال معاداة السامية؛ ليس لها مكان على الإطلاق في أستراليا. هذا العنف وهذا الترهيب وتدمير مكان العبادة أمر مشين" وتابع"هذا الهجوم يعرض حياة الناس للخطر ومن الواضح أنه يهدف إلى بث الخوف في المجتمع، ويجب القبض على المتورطين ومواجهة القوة الكاملة للقانون".وتابع: "هذا الهجوم المتعمد وغير القانوني يتعارض مع كل ما نحن عليه كأستراليين وكل ما عملنا بجد من أجل بنائه كأمة". تحدر الإشارة إلى أن أنتوني ألبانيز وحكومته اتخذوا مراراً وتكراراً مواقف معادية لإسرائيل.

وكان رجلان ملثمان قد اشعلا النار في كنيس "طائفة إسرائيل" الليلة (الجمعة) في مدينة ملبورن الأسترالية، وتبحث الشرطة عن المشتبه بهما. واضطر المصلون الموجودون هناك إلى الفرار من المبنى الذي بدأت النيران تشتعل فيه. وقال رئيس الكنيس بنيامين كلاين: "كان هناك طرق على الباب، وتم إلقاء سائل واشتعلت فيه النيران". "وركض عدد قليل من الناس داخل الكنيس من الباب الخلفي، واحترق أحدهم".

وفي مقابلة مع i24NEWS، قال كلاين: لقد كانت صدمة للجالية، إنه أمر لم نتوقع حدوثه في أستراليا." ويتحدث كلاين عن زيادة معاداة السامية منذ 7 أكتوبر: "على الرغم من أننا نعيش بعيدًا عن إسرائيل و الصراع، لقد تعرضنا لاعتداءات أيضًا في أستراليا، كان هناك أشخاص صرخوا في وجهي في الشارع، لكننا لم نعتقد أن ذلك سيؤدي إلى حريق متعمد".