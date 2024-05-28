مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في رفح

سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وقال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن "المشاورات ستجرى لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

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وكانت مصادر دبلوماسية عدة ٌد ذكرت لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الاثنين، أن "الاجتماع المُغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس"، وأفادت أن "غارة جوية إسرائيلية تسببت في اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصاً في مخيم بمدينة رفح، مما أثار غضب زعماء دوليين والذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي".

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق في تقارير ذكرت أن ضربة نفذها ضد قادة حركة حماس في رفح تسببت في الحريق".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى من المدنيين" وأضاف في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرّعين معارضين "في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكيلا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي".