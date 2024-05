مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في رفح

سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وقال المجلس عبر حسابه على منصة "إكس" إن "المشاورات ستجرى لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

https://twitter.com/i/web/status/1795209141398520284