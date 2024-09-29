تقرير: أهداف الهجوم الإسرائيلي في اليمن – محطة الطاقة وميناء الحديدة

أفادت تقارير أجنبية أولية عن وقوع انفجارات في ميناء الحديدة باليمن، اليوم (الأحد)، بعد عدة أيام من إطلاق الصواريخ الى وسط إسرائيل ومنطقة غوش دان. وذكر مراسل الجزيرة أن صهريج نفط احترق في الميناء بسبب الغارة الجوية. وتتحدث التقارير في اليمن، حتى الآن، عن أكثر من 10 هجمات، بما في ذلك في هجوم ميناء "رأس عيسى".

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وذكرت مصادر لقناة العربية السعودية أن إسرائيل تهاجم منشأة للطاقة والميناء ردا على الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على إسرائيل. وأفادت قناة الميادين اللبنانية عن مصادر يمنية أن مطار الحديدة الدولي يتعرض لهجوم أيضا. وذكر مراسل قناة المسيرة أن الهجوم الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء "الخالي" في مدينة الحديدة.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية: إن "الشركة اتخذت في السابق الخطوات اللازمة لأي حالة طارئة. ووضع الإمداد في المناطق الحرة مستقر تماما". وكان الهجوم السابق هو "عملية الذراع الطويلة" في 20 يوليو/تموز، بعد أن ضربت الطائرة بدون طيار تل أبيب.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، الليلة الماضية، أن "القوات المسلحة اليمنية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "فلسطين-2" على مطار بن غوريون عندما هبط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هناك".

وانطلقت الصافرات بعد ظهر في العديد من البلدات في منطقة تل أبيب وغوش دان (وسط إسرائيل)، بسبب صاروخ باليستي أطلق من اليمن. وبعد وقت قصير، أبلغ الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الصاروخ خارج حدود البلاد، وفي وقت لاحق، أعلن الحوثيون، كما ذكرنا، مسؤوليتهم عن إطلاق النيران.