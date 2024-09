تقرير: أهداف الهجوم الإسرائيلي في اليمن – محطة الطاقة وميناء الحديدة

أفادت تقارير أجنبية أولية عن وقوع انفجارات في ميناء الحديدة باليمن، اليوم (الأحد)، بعد عدة أيام من إطلاق الصواريخ الى وسط إسرائيل ومنطقة غوش دان. وذكر مراسل الجزيرة أن صهريج نفط احترق في الميناء بسبب الغارة الجوية. وتتحدث التقارير في اليمن، حتى الآن، عن أكثر من 10 هجمات، بما في ذلك في هجوم ميناء "رأس عيسى".

https://x.com/i/web/status/1840396420500607089