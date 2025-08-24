"يوم الغضب دعماً لفلسطين": مئات الآلاف من الأستراليين في مسيرة ضخمة

قد يعجبك أيضًا -

مئات الآلاف من الأستراليين شاركوا اليوم (الأحد) في مسيرة ضخمة أُطلق عليها "يوم الغضب" وهدفها كان دعم الفلسطينيين. الاحتجاجات، التي أُقيمت في أكثر من 40 موقعاً في جميع أنحاء البلاد، تأتي بعد أيام قليلة من نشر تقرير الجوع الصادر عن الأمم المتحدة حول غزة.

شارك باسم المنظمة الأسترالية "Palestine Action Group"، حوالي 350 ألف أسترالي في تجمعات في جميع أنحاء البلاد، رغم أن الشرطة قدّرت أعداداً أقل في بعض المدن.

كما هو معروف، في التقرير الذي نشرته يوم الجمعة الماضي منظمة IPC، التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة والمسؤولة عن تعريف حالات المجاعة حول العالم، نُشر تقرير يفيد بوجود "جائحة جوع" في قطاع غزة. العديد من الجهات في إسرائيل، من بينها وزارة الخارجية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق (المنسق)، هاجموا التقرير واعتبروه كاذباً.

في الوثيقة المذكورة، رفع التنظيم تصنيف الوضع في غزة إلى المرحلة الخامسة، وهي أعلى وأسوأ مستوى في مقياس انعدام الأمن الغذائي الحاد. وقد كُتب في الوثيقة، من بين أمور أخرى، أن هناك مجاعة في محافظة غزة، التي تشمل مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، حيث من المتوقع أن تتوسع "الظروف الكارثية" إلى دير البلح وخان يونس حتى نهاية سبتمبر. وأكد التقرير أيضاً أنه حتى يونيو 2026، من المتوقع أن يعاني ما لا يقل عن 132,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، بما في ذلك أكثر من 41,000 طفل معرضون لخطر الموت بشكل متزايد. وأضافوا أيضاً أن ما يقرب من 55,500 امرأة حامل ومرضعة ممن يعانين من سوء تغذية سيحتجن أيضاً إلى استجابة غذائية عاجلة.

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على نتائج التقرير بأن "الجوع في غزة هو كارثة من صنع الإنسان - لا يمكننا السماح باستمرار هذا الوضع دون عقاب". وأضاف: "الجهات التي تقع عليها المسؤولية تتقاعس. وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فإن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي - بما في ذلك الواجب في ضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان"، وذلك في حسابه على منصة X مع نشر التقرير.

ادعاء آخر ورد في التقرير، رغم أنه دُحض في السابق بأدلة ملموسة، هو أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية من منظمات دولية. وقد تناول التقرير مجالات أخرى إلى جانب إدخال الغذاء إلى قطاع غزة، مثل حالة النظام الصحي، النظافة العامة والبنية التحتية للمياه.