المرصد السوري لحقوق الإنسان: "مقتل 321 شخصا على الأقل في أحداث السويداء السورية"

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ذكر المرصد السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن "سفك الدماء في السويداء خلف ما لا يقل عن 321 قتيلاً، في حصيلة جديدة".

ومن جهته قال وزير سوري بأن الحكومة "انتشلت 87 جثة"، لكنه لم يشر إلى ما إذا كانت هذه هي الحصيلة الكاملة لأعمال العنف الأخيرة بين العشائر البدوية والأقلية الدرزية في المدينة ومحيطها جنوب البلاد.

في غضون ذلك، أفاد مراسلون إعلاميون ومراقبون بتجدد الاشتباكات بين فصائل عشائرية بدوية ومقاتلين دروز عند مدخل السويداء.

وأفادت التقارير بأن حوالي 200 مقاتل عشائري يستخدمون الرشاشات والقذائف يشتبكون مع مسلحين دروز من المدينة وسط تقارير عن قصف على بعض أحياء مدينة السويداء.