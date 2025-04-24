محلل سياسي :"دون مباركة إسرائيل الشرع لا يمكنه أن يحكم سوريا" و"روسيا تنتظر واشنطن لكي تحدد موقفها من الشرع"

على خلفية اعتقال نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي والتسريبات الإعلامية عن مطالبة حكومة الشرع قادة الفصائل الفلسطينية بمغادرة سوريا ، عقب المحلل السياسي د. محمد الأفندي " الشرع يرغب بالحصول على اعتراف دولي في نظامه ... وتبذل أقصى جهوده للحصول على ذلك، وهو دون مباركة إسرائيل، الشرع لا يمكنه أن يحكم سوريا". وأضاف "أن روسيا تنتظر واشنطن لكي تحدد موقفها من الشرع". لمتابعة كافة تصريحاته خلال الفيديوهات المرفقة في النص.

وخلال حديثه في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي قال إن "موسكو تتعامل مع الحكومة السورية كنظام الأمر الواقع وهي تنتظر واشنطن، لقد تحدثت مع عدد من المسؤولين الروس والذين قالوا، تواجدنا في سوريا لمحاربة داعش، بينما تتواجد واشنطن في سوريا لعدم سقوط النظام بيد الإرهاب الدولي" وتابع "هيئة تحرير الشام كان مصنفة دوليا كحركة إرهابية، لذلك هذه مشكلة الولايات المتحدة وليست مشكلة روسيا ، وروسيا تنتظر الولايات المتحدة حتى تعترف بها وتقوم بنفس الأمر".

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