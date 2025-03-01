مسؤولون إسرائيليون لـi24NEWS: "نقترب من طريق مسدود في المفاوضات، ولن نكسر عزيمتنا ضد حماس"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، جلسة مشاورات أخرى بشأن قضية الرهائن، وذلك في أعقاب المحادثة الهاتفية التي جرت الليلة الماضية. بعد فشل المفاوضات في القاهرة وإعلان حماس عدم نيتها تمديد المرحلة الأولى، قال مسؤولون إسرائيليون كبار لـi24NEWS إنه "لا توجد نية لكسر الجمود في هذه المرحلة".

وبحسب المصادر فإن "إسرائيل ستنتظر وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المتوقع إلى المنطقة الأسبوع المقبل، قبل اتخاذ قرارات أخرى"، وهذا يعني أنه ليس من المتوقع العودة الفورية للحرب، وأن المساعدات الإنسانية ستستمر كالمعتاد. لكن القرار بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لا يزال قائما.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات إن "المفاوضات في القاهرة لم تحرز أي تقدم"، وأضاف "نحن نقترب من طريق مسدود". وفي إسرائيل وبين الدول الوسيطة، تعتقد المصادر أن الإدارة الأميركية وحدها ربما تكون قادرة على كسر الجمود في المحادثات: "عندما يصل تيتكوف، قد تحدث أشياء. الجميع ينتظره"، كما قال المصدر.