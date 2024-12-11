الوزير بن غفير يخالف قوانين المرور مرة أخرى: "دافعت عن نفسي من الاغتيال" | شاهدوا

عن عدم التحرك وعكس حركة السير: وثق الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أمس (الأربعاء)، وهو يخالف قوانين المرور. وتم تسجيل الحدث المعني عندما كان الوزير في طريقه لحضور شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في المحكمة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توثيق الوزير في سيارته وهو يرتكب مخالفة مرورية. وكانت الحالة السابقة قد سجلت في نيسان/ابريل الماضي، عندما تعرضت مركبته لحادث سير في الرملة، بعد خروجه من موقع الهجوم القريب.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ردا على ذلك: “على الرغم من رغبة بعض المغردين وبعض الإعلاميين في أن يقوم قتلة حماس بإيذائي، إلا أنني سأستمر في الانصياع لتعليمات الأجهزة الأمنية عندما يتعلق الأمر بكيفية حماية نفسي من الذين يحاولون اغتيالي".