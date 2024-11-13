أردوغان :"قطعنا التجارة والعلاقات مع إسرائيل ونقف إلى جانب الفلسطينيين"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده قطعت اللتجارة والعلاقات مع إسرائيل، بحسب تقرير لقناة "لأناضول" التركية. وقال: "نحن نقف إلى جانب الفلسطينيين حتى النهاية".

كما قال أردوغان لوسائل الإعلام إن "إسرائيل ستصبح أكثر عدوانية طالما تدفقت الأسلحة والذخيرة إليها، والوضع في الأراضي الفلسطينية ولبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم". بالإضافة إلى ذلك، ذكر أن "روسيا والصين وقعتا في الأمم المتحدة على مبادرة تركية لحظر الأسلحة على إسرائيل".

كما أعرب عن قلقه على خلفية انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة: "بعض رسائل ترامب تجاه إسرائيل تقلقنا، ونأمل في نهج مختلف من جانب الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط".