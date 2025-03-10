بعد تهديدات الحوثيين: إسرائيل في تحرك جديد ضد الجماعة المسلحة

هل يعود الحوثيون؟ في ظل جمود المحادثات ووقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تقوم إسرائيل بتنسيق جهود سياسية واسعة النطاق بهدف التحرك ضد الحوثيين - بعد أن هدد الأخيرون بالعودة والهجوم إذا لم يتم تجديد المساعدات وفتح المعابر.

وبالتالي، فإن إسرائيل مهتمة أيضًا بدفع نشاط العسكري ضد الحوثيين، ووقف تدفق المساعدات الإنسانية، والضغط على إيران لكبح الحوثيين.

ونذكر أن زعيم الحوثيين أصدر يوم الجمعة الماضي مهلة مدتها أربعة أيام، هدد فيها بأنه إذا لم يتم تسوية الوضع الإنساني فإن المنظمة ستلجأ إلى الأنشطة الهجومية. وفي هذه الأثناء، تبدو الدول الأوروبية غير مبالية بالتهديد المتكرر، وتتزايد الضغوط على إسرائيل لحملها على القيام بتحركات إضافية.

ونشرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، اليوم، ملصقاً مثيرا، ظهرت فيه يد على شكل صاروخ - رمزاً للتحذير من الوقت القليل المتبقي على نهاية المهلة.