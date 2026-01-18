سوريا: الشرع يوقع على وقف إطلاق نار شامل ودمج قوات "قسد" بمؤسسات الدولة

أعلن الرئيس السوري أحمد أ-شرع توقيعه على اتفاقية لتكامل قوات "قسد" (SDF) ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع الإعلان عن وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع الجبهات شمال شرق سوريا، على الرغم من عدم تأكيد قيادة قسد رسميا للاتفاق.

ووفق الاتفاقية، ستُدمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، فيما ستتولى الحكومة السورية مسؤولية إدارة المعابر الحدودية وشُبكات النفط في المنطقة. كما نص الاتفاق على عدم المساس بمقاتلي "قسد" وموظفي الإدارة الذاتية، مع إعادة هيكلة قيادة "قسد" لاستبعاد أي عناصر كانت تدعم النظام السابق.

https://x.com/i/web/status/2012914580779913316

الاتفاقية تنص على دمج جميع المؤسسات المدنية في المحافظات الكردية شرقي وشمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، وضم عناصر قسد إلى وزارة الدفاع السورية كأفراد وليس كوحدات أو ألوية متكاملة.

كما يتضمن الاتفاق تسليم الحكومة السورية إدارة حقول النفط وتحمل المسؤولية عن السجون والمخيمات التي تضم عناصر داعش وعائلاتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن الاتفاقية تأتي مع وقف إطلاق النار الكامل على جميع الجبهات وإيقاف العمليات القتالية، مع فتح ممرات آمنة لعودة المدنيين واستئناف عمل مؤسسات الدولة لتقديم خدماتها. كما أكدت الوزارة على التزام القوات السورية بحماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق المعنية.

وفي سياق متصل، التقى الشرع في دمشق المبعوث الأمريكي توماس بارك، حيث شددت الرئاسة على وحدة وسيادة سوريا وأهمية الحوار لإعادة بناء البلاد بمشاركة جميع السوريين.