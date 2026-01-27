ترامب تلقى معلومات سرية: إيران عند أدنى مستوى قوتها منذ الثورة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى عدة تقارير استخباراتية أمريكية تفيد بأن النظام الإيراني قد ضعف - وأنه في أضعف حالاته منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

أثارت الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر/كانون الأول قلق المسؤولين الحكوميين، لا سيما مع امتدادها إلى مناطق في البلاد اعتبرها المسؤولون معاقل دعم علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران. ورغم انحسار الاحتجاجات، لا تزال الحكومة تعاني من وضعٍ حرج. وقد أكدت تقارير استخباراتية مراراً وتكراراً أن الاقتصاد الإيراني يعاني أيضاً من ضعف تاريخي.

الصعوبات الاقتصادية أشعلت احتجاجات متفرقة في نهاية العام الماضي. مع اتساع رقعة المظاهرات في شهر يناير، اكتشفت الحكومة الإيرانية أنه ليس لديها تقريباً أي خيارات لتخفيف الصعوبات الاقتصادية عن المواطنين. لجأ المسؤولون إلى قمع شديد زاد من ابتعاد شرائح واسعة من السكان.

وفي غضون ذلك، يعزز الجيش الأمريكي قواته في المنطقة، ولكن ليس من الواضح ما هي الخطوات التي قد ينظر فيها إدارة ترامب. وقالت كارولين لويت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، في بيان: "الرئيس يتلقى تحديثات منتظمة بشأن قضايا استخباراتية من جميع أنحاء العالم". وأضافت: "فيما يتعلق بإيران، فإنه يواصل متابعة الوضع عن كثب".

نُذكر بأن ترامب حذر من أنه قد يهاجم إيران إذا توسع القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة ضد الاحتجاجات. ومع ذلك، ينقسم مستشاروه في آرائهم بشأن فوائد الهجمات، خاصة إذا كانت مجرد هجمات رمزية ضد جهات في الحكومة متورطة في القمع.

يبدو أن ترامب تراجع عن أي نوع من الهجوم الفوري لصالح دعم الاحتجاجات بعد أن ألغت الحكومة الإيرانية عملية الإعدام المخطط لها لأحد المتظاهرين. كما طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ترامب تأجيل الهجوم على إيران، وفقاً لمسؤول أمريكي رفيع المستوى.

مع ذلك، قد تكون حملة أوسع نطاقًا أكثر جاذبية لبعض مساعدي الرئيس الأمريكي الأكثر تشددًا وحلفائه، الذين يرون فيها فرصة للضغط على القيادة الإيرانية. ويواصل ترامب التلويح باستخدام القوة، واصفًا تعزيزاته البحرية في المنطقة بأنها "أسطول ضخم".

في الوقت نفسه، يدرس ترامب اتخاذ خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني، موجهًا تحذيرات ومذكرًا الحكومة الإيرانية بهجمات العام الماضي على أكثر مواقعها البحثية تحصينًا.

وقال السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية، إنه تحدث مع ترامب في الأيام الأخيرة بشأن إيران، ويتوقع أن يفي الرئيس بوعده بمساعدة الإيرانيين الذين ثاروا ضد حكومتهم.