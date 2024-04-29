تقرير: إسرائيل تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ستعتزم إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل وحماس

نشرت صحيفة :نيويورك تايمز" الأميركية، تقرير نقلا عن 5 مسؤولين إسرائيليين وأجانب، تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن "المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتُهم تتعلق بالحرب في غزة".واشاروا إلى أنهم لا يعرفون أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة من القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة، أو حتى اعتقال فوري للأهداف.

ووفقاً لاثنين من المسؤولين الخمسة"من المحتمل أن يجري اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والقيام بردٍّ شديد القسوة على الهجمات التي نفّذتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم".

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يجري ذكر أسمائهم في مذكرات الاعتقال". وليس من الواضح من هم قادة حماس الذين قد يجري توجيه اتهامات إليهم، أو ما الجرائم التي سيجري الاستشهاد بها.

ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون والأجانب عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاعتقال.

ووفق "نيويورك تايمز"، من المحتمل أن يُنظَر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها «توبيخ أخلاقي مهين»، خصوصاً لإسرائيل التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة.

وسبق أن أكد المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على هذا التقرير قائلاً إنه "لا يعلق على تكهنات التقارير الإعلامية"

وأمس الأحد، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي" وأضافت"برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً، ومن المرجح أن يجري إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل القانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة"

وكان نتنياهو قد قلّل، في تصريحات له، الأسبوع المنصرم، من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف، في بيان على منصة "إكس"، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة. وقال "لن نقبل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"

وفي السياق ذكر موقع "والا"الإخباري أن "نتنياهو تحت ضغط غير عادي بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية".وأضاف أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.