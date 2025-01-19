على خلفية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين: إحراق مركبات وممتلكات لفلسطينيين في الضفة الغربية

على خلفية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون: سجل مساء اليوم (الأحد) عدد من حوادث الجرائم القومية في قرية جانسبوت بمنطقة نابلس وسنجل وعين سينايا في منطقة رام الله من قبل مستوطنين.

وفي إطار أعمال الشغب، أضرم المستوطنون النار في عدد من المركبات والمنازل والممتلكات الفلسطينية. وتم وضع علامة على قرية سنجيل بين المجموعات في تلال الضفة الغربية تحسبا لإطلاق سراح معتقل فلسطيني في القرية.

الحديث يدور عن أحداث إضافية وقعت في الضفة الغربية في غضون شهر، بعد إحراق مسجد في القرية الفلسطينية مردة وكتابة كتابات مسيئة