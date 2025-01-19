على خلفية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين: إحراق مركبات وممتلكات لفلسطينيين في الضفة الغربية

تم تسجيل الأحداث في قرية غانسبوت بمنطقة نابلس وسنجيل وعين سينيا في منطقة رام الله •

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
Video poster
احراق مركبات في بلدة عين سينيا في الضفة الغربية بلدية عين سينيا

على خلفية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من السجون: سجل مساء اليوم (الأحد) عدد من حوادث الجرائم القومية في قرية جانسبوت بمنطقة نابلس وسنجل وعين سينايا في منطقة رام الله من قبل مستوطنين.

وفي إطار أعمال الشغب، أضرم المستوطنون النار في عدد من المركبات والمنازل والممتلكات الفلسطينية. وتم وضع علامة على قرية سنجيل بين المجموعات في تلال الضفة الغربية تحسبا لإطلاق سراح معتقل فلسطيني في القرية.

Video poster
إحراق سيارات فلسطينية

الحديث يدور عن أحداث إضافية وقعت في الضفة الغربية في غضون شهر، بعد إحراق مسجد في القرية الفلسطينية مردة وكتابة كتابات مسيئة 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات