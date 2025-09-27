فرنسا: كتابات معادية للسامية ومعادية للمثليين على مدارس وكنيس يهودي في فال دو مارن

عُثر، أمس الجمعة، على كتابات جرافيتي معادية للسامية ومعادية للمثليين ومعادية لفرنسا في عدة بلديات بمنطقة فال دو مارن، مما أثار موجة من الغضب. استهدفت هذه الكتابات مدرسة أرماند-غيومين الثانوية في أورلي، ومدرستي بول لانغفان ونيلسون مانديلا الابتدائيتين في شوازي لو روا، بالإضافة إلى متجر وكنيس المدينة الذي تعرض للتخريب أيضًا.

https://x.com/i/web/status/1971938824042254394 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأكدت المندوبية الوزارية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية مجتمع الميم (DILCRAH)، في بيان نقلته صحيفة "لو باريزيان" أن "عميد الأكاديمية قد أبلغ المدعي العام في كريتاي بهذه الحوادث، وذلك وفقًا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، أدان رئيس الجامعة جان فرانسوا شانيه بشدة هذه الأعمال" وتابع "لا مكان لرهاب المثلية ومعاداة السامية والإهانات بجميع أنواعها في ديمقراطيتنا، ويجب محاربتها بلا هوادة".

وأدان العديد من القادة السياسيين المحليين هذه الأعمال على الفور. ودعت بلدية شوازي لو روا إلى رد سريع من السلطات القضائية والشرطية لتحديد هوية الجناة والتأكيد على "طبيعة هذه الدعوات إلى الكراهية التي لا تُطاق". وقد خضع الكنيس، الذي استُهدف سابقًا، لتشديد الأمن. ولم يُعلق مكتب المدعي العام في كريتاي بعد على التحقيق الجاري.

على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت عدة صور نشرها حسن أوميس، عضو مجلس محلي معارض في شوازي لو روا، رسائل مثل "نيك لا فرانس" مكتوبة أمام مدرسة، أو "يهود، مثليون" معلقة بالقرب من الكنيس.