تقرير: استهداف رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة بتفجير المزة قبل أيام

قد يعجبك أيضًا -

أفادت تسريبات إعلامية سورية أن الشخصية التي استهدفت بضربة جوية في منطقة المزة في دمشق قبل أيام هي رئيس جهاز الاستخبارات السورية حسين السلامة، وذكرت التقارير أنه تم نقل السلامة الى مستشفى الشامي بسرية تامة في طابق معزول داخل المستشفى.

وحسين السلامة ، هو رئيس جهاز الاستخبارات السورية منذ أيار/ مايو 2025 في حكومة أحمد الشرع، ويعرف بلقب أبو مصعب الشرحبيل. والسلامة، أحد مؤسسي مجلس شورى الشرقيه وانضم الى الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام ، وترأس لجنة استكمال الاتفاق مع قسد وشغل منصب محافظ دير الزور بعد سقوط النظام.

هذا وأفادت مصادر سورية قبل أيام عن سماع انفجارات وإطلاق نار مجهولة بين طريق القصر ومزه فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا في حي المزة في العاصمة السورية دمشق.

الصحافي من الجولان عطا فرحات صرح لنا في نفس اليوم أن "التفجير وقع في منطقة تعرف بدوار السرايا ، بالقرب من قصر رفعت الأسد سابقا في نهاية طريق مزة الجبل، و تم تناقل روايات إعلامية مختلفة عن خلفية الانفجارات، تحدثوا في البداية عن مخلفات حرب، وآخرين تحدثوا عن تدريبات عسكرية، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن اغتيال قيادي في المنطقة". وأشار الى أنه وفقا لشهود عيان بأن "الانفجار لم يكن عاديا، وكان قصف، وعلى الأغلب كانت محاولة اغتيال"