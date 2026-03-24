تقرير: السعودية تحث ترامب على مواصلة الضغوط العسكرية ضد ايران

كشفت تقارير إعلامية دولية، من بينها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، عن مزاعم تفيد بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حثّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مواصلة الضغط على إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب مصادر لم تُكشف هويتها نقلت عنها الصحيفة، فإن بن سلمان أجرى عدة اتصالات مع ترامب خلال الأسبوع الماضي، عبّر خلالها عن اعتقاده بأن التعامل مع إيران يتطلب نهجاً حازماً يهدف إلى تقويض قدرات الدولة الإيرانية، مع اعتبارها تهديداً طويل الأمد لأمن دول الخليج.

وأشارت التقارير إلى أن ولي العهد السعودي حذّر من أن تقليص العمليات ضد إيران قد يُعدّ خطأ استراتيجياً، كما نُسبت إليه دعوات لاستهداف منشآت حيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، بهدف إضعاف طهران.

في السياق نفسه، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تُبدي استياءً متزايداً إزاء الهجمات التي تستهدف منشآت حيوية في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تتجنب الانخراط المباشر في أي تصعيد عسكري، إلا في حال تعرضها لهجمات مباشرة.

من جهة أخرى، أفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أجرى اتصالاً مع ترامب، شدد خلاله على أهمية خفض التوترات والعودة إلى مسار السلام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.