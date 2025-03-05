تقرير: جنرالات أمريكيون يدعمون هجوم إسرائيلي ضد ايران

تلميح لما سيأتي؟ ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن 77 جنرالا وأدميرالا أمريكيا متقاعدا دعوا الرئيس دونالد ترامب إلى دعم العمل العسكري الإسرائيلي المحتمل ضد إيران، وحذروا من أن طهران تقترب من القدرة على إنتاج أسلحة نووية.

وفي رسالة مفتوحة نظمها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA)، قال القادة السابقون إن "الوقت قد حان للسماح لإسرائيل بإنهاء العمل ضد المحور الإيراني ومنع إيران من تجاوز العتبة النووية" وحثوا واشنطن على تقديم المساعدة العسكرية.

ويقول التقرير: "إن إيران النووية ستشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة. ما تطلبه إسرائيل هو الدعم الذي يضمن أقصى قدر من الفعالية لعملياتها، وإدارة مخاطر الرد الإيراني. ويتعين علينا أن نقدمها بسرعة." وفي الرد على عمليات التخصيب المتزايدة التي تقوم بها إيران وتدخلها في عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قيل إنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لحماية إسرائيل. وأضاف الجنرالات السابقون: "عندما تصبح إيران قادرة على إنتاج اليورانيوم بمستوى الأسلحة النووية في غضون أيام، والعمل على الحصول على أسلحة نووية وبناء منشآت تحت الأرض أعمق وأعمق، فإن الوقت ينفد لوقف مسيرتها نحو القنبلة النووية".

ورغم اعترافهم بأن الدبلوماسية هي الأفضل، إلا أن الموقعين قالوا إنهم يشكون في أن إيران ستتفاوض بحسن نية. وكتبوا أن "المفاوضات المتكررة مع إيران طوال عقدين من الزمن أدت إلى نتيجة خطيرة واحدة: الدولة الرائدة في العالم التي تدعم الإرهاب هي الآن على وشك تطوير أخطر سلاح في العالم".