الجيش الإسرائيلي: مقتل نحو 100 مسلح وتدمير أكثر من 100 موقع عدائي خلال عملية حي الشجاعية

أعلن لجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن "مقتل نحو 100 مسلح وتدمير أكثر من 100 موقع خلال عملية الشجاعية في جنين بالضفة الغربية"، يأتي ذلك بعد وقت قصير من بدء المفاوزضات في قطر حول صفقة تبادل إطلاق النار والرهائن.

فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن "أربعة مسلحين قتلوا في اشتباكات"

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قام الجنود بتطويق مبنى تحصن فيه الإرهابيون.