الذراع السياسية لحركة الإخوان تتصدر الانتخابات البرلمانية في الأردن

جبهة العمل الإسلامي تعلن عن فوزها بـ18 مقعدا من أصل 41 والمخصصة للقوائم العامة، وبانتظار باقي النتائج عصر اليوم

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في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.
في هذه الصورة الأرشيفية الصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2020 والتي نشرها الديوان الملكي الهاشمي، يلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطابًا أمام البرلمان في عمان بالأردن. تبدأ نسخة محاكمة القرن في الأردن يوم الاثنين، 21 يونيو/حزيران 2021.Yousef Allan/The Royal Hashemite Court via AP, File

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي والذي يعتبر الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الأردن عن تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد وحصوله على 18 مقعدا من أصل 41 مقعد مخصصة للقوائم العامة في البلاد، وذلك بعد حصول الكتلة بـ462 ألف صوت. 

Khalil MAZRAAWI / afp
امرأة أردنية تسجل للإدلاء بصوتها في مركز اقتراع بمخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من العاصمة عمان في 10 سبتمبر 2024.Khalil MAZRAAWI / afp

وأضاف الحزب في بيان بأن القوائم المحلية متقدمة في العديد من المحافظات وأبرزها العاصمة الأردنية عمان معلنا أنه فاز فيها بكافة مقاعد الكوتا، هذا وسيتم إعلان باقي نتائج القوائم المحلية والعامة عصر اليوم بعد إعلان نتاج تسع دوائر محلية من أصل 18.

هذا وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية وفقا لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة 32.25%؛ وبلغ عدد المصوتين مليوناً و638 ألفاً و351، من أصل أكثر من 5 ملايين ناخب ممن يمتلكون حق التصويت. 

وصرح المعايطة، بمؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن نسبة التصويت في الانتخابات الحالية ارتفعت بزيادة 250 ألفاً و640 صوتاً مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة.وبلغت نسبة المقترعين من الذكور بلغت 52% فيما بلغت 48% من الإناث، لافتا إلى تراجع مشاركة الإناث. 

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