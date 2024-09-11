الذراع السياسية لحركة الإخوان تتصدر الانتخابات البرلمانية في الأردن

أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي والذي يعتبر الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الأردن عن تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد وحصوله على 18 مقعدا من أصل 41 مقعد مخصصة للقوائم العامة في البلاد، وذلك بعد حصول الكتلة بـ462 ألف صوت.

Khalil MAZRAAWI / afp

وأضاف الحزب في بيان بأن القوائم المحلية متقدمة في العديد من المحافظات وأبرزها العاصمة الأردنية عمان معلنا أنه فاز فيها بكافة مقاعد الكوتا، هذا وسيتم إعلان باقي نتائج القوائم المحلية والعامة عصر اليوم بعد إعلان نتاج تسع دوائر محلية من أصل 18.

هذا وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية وفقا لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة 32.25%؛ وبلغ عدد المصوتين مليوناً و638 ألفاً و351، من أصل أكثر من 5 ملايين ناخب ممن يمتلكون حق التصويت.

وصرح المعايطة، بمؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن نسبة التصويت في الانتخابات الحالية ارتفعت بزيادة 250 ألفاً و640 صوتاً مقارنة بالانتخابات النيابية السابقة.وبلغت نسبة المقترعين من الذكور بلغت 52% فيما بلغت 48% من الإناث، لافتا إلى تراجع مشاركة الإناث.