"قارن انتهاكات السويداء بالمحرقة ": نتنياهو يناقش أوضاع السويداء مع الشيخ موفق طريف

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) بالرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريق، وخلال اللقاء، شبّه نتنياهو الانتهاكات التي ارتكبت بحق الدروز في السويداء جنوب سوريا بالمحرقة. وقال: "عندما طلب اليهود المساعدة، لم يأتِ أحد. وعندما أدركتُ حجم الكارثة في سوريا، تحركنا على الفور".

وشدد نتنياهو في تصريحاته أن "فظائع المجزرة - امتدادها وطولها - تتضح يومًا بعد يوم بفضل الطاقم الكفوء هنا، وكذلك بفضل قواتنا. معًا، نلفت انتباه العالم إلى هذه القضية، أو على الأقل إلى أهمّ المجتمعات والشخصيات في العالم. لقد فعلتُ ذلك بالأمس مع سيناتور بارز حضر الى إسرائيل. يكاد لا يمرّ يوم دون أن أتحدث عنها أمام وسائل إعلام تتجاهلها كثيرا أو معادية ، لكن من المهم أن تصل إلى أصحاب القرار المهمين".

وأضاف: "لستُ ساذجًا، فأنا أفهم مع من نتعامل. إن الجمهور المهم الذي اجتمع هنا - ليس فقط لالتزامكم تجاه أفراد الطائفة، إخوانكم عبر الحدود - ولكن أيضًا لالتزامكم الدقيق والجاد بمهمة الإنقاذ وضمان البقاء".