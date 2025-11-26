أعلام فلسطينية في موقع مرتفع جدا داخل حي الحريديم في القدس

شهد حيّ مئة شعاريم الحريدي في القدس اليوم (الأربعاء) حادثًا غير مألوف بعد تعليق أعلام فلسطينية في موقع مرتفع داخل الحيّ. ووصلت إلى المكان قوات من الشرطة الإسرائيلية وفرق تابعة لبلدية القدس للعمل على إنزال الأعلام، في حين أُضرمت النيران في عدد من الحاويات خلال الاضطرابات.

وفي سياق متصل، اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة في رمات غان عقب دخول الشرطة العسكرية إلى المنطقة بهدف اعتقال جندي فارّ من الخدمة.

وبحسب التقارير، فقد حاولت القوات اعتقال الطالب في مسكنه، لكن اتضح لاحقًا أنه كان متواجدًا في مقرّ دراسته بالمدرسة الدينية، ما أدّى إلى فشل عملية الاعتقال.

وعند وصول قوات الأمن، تجمّعت أعداد كبيرة من أفراد التيار الحريدي المتشدد، واندلعت احتجاجات خرجت عن السيطرة، قبل أن تنجح القوات في تفريقها. وقد أعلنت الشرطة اعتقال مشتبهين اثنين على خلفية الأحداث.