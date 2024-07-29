الخارجية التركية تهاجم :"نهاية نتنياهو ستكون مثل هتلر"

واصلت وزارة الخارجية التركية مهاجمة إسرائيل، حيث نشرت اليوم (الاثنين) على موقع التواصل الاجتماعي X، أنه :"كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية. وكما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضاً. الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين. لن تدمروا الفلسطينيين".

https://x.com/i/web/status/1817681872236794106 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وجاء هذا المنشور على خلفية كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أقام تجمعا حزبيا أمس (الأحد)، تطرق فيه إلى استمرار الحرب في غزة - ولم يتردد في التهديد بغزو إسرائيل.

"يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من ضرب فلسطين. ومثلما دخلنا كاراباخ ومثلما دخلنا ليبيا، قد نفعل الشيء نفسه معهم. لا يوجد شيء لا يمكننا فعله. يجب أن نكون أقوياء".