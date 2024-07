الخارجية التركية تهاجم :"نهاية نتنياهو ستكون مثل هتلر"

واصلت وزارة الخارجية التركية مهاجمة إسرائيل، حيث نشرت اليوم (الاثنين) على موقع التواصل الاجتماعي X، أنه :"كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية. وكما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضاً. الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين. لن تدمروا الفلسطينيين".

https://x.com/i/web/status/1817681872236794106