أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، وضمت 31 وزيرا إضافة الى رئيس الحكومة الذي يشغل منصب وزير الدفاع.

The Royal Hashemite Court

كما احتفظ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بمنصبه نائبا لرئيس الحكومة ووزير للخارجية وشؤون المغتربين، وبرز في التشكيلة الوزارية، أربعة وزراء من الأحزاب وهو محمد المومني ويزن شديفات من حزب "الميثاق"، وخالد البكار من حزب "تقدم"، وخير أبو صعيليك من حزب "إرادة".

وتضم الحكومة الجديدة خمس وزيرات وهن :زينة طوقان – وزيرة التخطيط والتعاون الإقليمي، لينا عناب-وزيرة السياحة والآثار، وفاء بني مصطفى-وزيرة التطوير الاجتماعي، نانسي نمروقة-وزيرة الشؤون الخارجية، وسام التهموني- وزيرة المواصلات، ويشار إلى أن الحكومة السابقة ضمت نفس العدد من الوزيرات.

وكلف العاهل الأردني كاتم أسراره الدكتور جعفر حسان، والذي شغل منصب مدير مكتب الملك ووزير التخطيط الأسبق، خلفا لبشر الخصاونة الذي تعتبر حكومته الأطول عمرا في عهد الملك عبد الله الثاني حيث تجاوزت الأربع سنوات.