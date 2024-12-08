انتهاء عهد بشار الأسد في سوريا وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق

انتهى اليوم الأحد حكم الرئيس السوري بشار الأسد رسميا وذلك وفقا لإعلان من قبل الفصائل المسلحة، ورئيس الحكومة السورية، وذلك بعد حكم استمر على مدار 24 عام، ووفقا لمصادر عربية سيتم بث أول بيان الى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي.

من جانبه أعلن أحمد الشرع زعيم "هيئة تحرير الشام" التي تقود الهجوم في سوريا اليوم إن الاقتراب من المؤسسات العامة محظور، وأضاف أنها ستظل تحت إشراف "رئيس الوزراء السابق" لحين تسليمها رسميا، وقال إنه يمنع منعا باتا إطلاق النار في الهواء. وصرح رئيس الوزراء محمد غازي الجلالي إنه سيظل في منزله، ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

واعلنت الفصائل السورية إن دمشق "أصبحت الآن بدون الأسد". وصرح ضابط سوري لـ"رويترز" إن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى، وذلك بعد هجوم خاطف شنته الفصائل المسلحة، وتحدث شهود أن الآلاف من السوريين في سيارات وعلى الأقدام تجمعوا في ساحة رئيسية في دمشق وهتفوا للحرية.

وقبل ساعات، كانت فصائل المعارضة السورية المسلحة أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة حمص الهامة في وقت مبكر من اليوم الأحد بعد يوم واحد فحسب من القتال.