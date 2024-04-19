الضفة الغربية: مقتل قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع مع اثنين آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة بانطلاق عملية أمنية الليلة الماضية في مخيم نور شمس المجاور لمدينة طولكرم بالضفة الغربية وقد انضمت قوة من الشاباك وحرس الحدود إلى الفرقة التي خاضت عراكا أسفر عن مقتل عدد من المسلحين الفلسطينيين واعتقال عدد آخر من المطلوبين، كما تم العثور على متفجرات وذخائر.

وخلال العملية، أصيب جنديان من دورية حاروف بجروح طفيفة، بالإضافة إلى جندي من وحدة النخبة لوتر (اختصار لوحدة مكافحة الإرهاب) وضابط احتياط من لواء ماروم الذين أصيبا بجروح متوسطة وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، كما أحيط ذووهم علما.

أفادت تقارير فلسطينية أولية بأن قوة إسرائيلية داهمت اليوم الجمعة مخيم نور شمس في طولكم واندلعت مواجهات مع مسلحين أسفرت عن القضاء على قائد كتيبه طولكرم أبو شجاع ومحمود العماد وجهاد الزنديق وأبو الفهيم.