بسبب معاملة المشاركين في أسطول غزة: إيطاليا فتحت تحقيقًا ضد بن غفير

فتحت إيطاليا فتحت تحقيقًا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك على خلفية تعامله مع نشطاء أسطول غزة والفيديو الذي نشره بهذا الخصوص.

وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أعلن قبل أسبوع ونصف أن وزارة العدل في البلاد تدرس ما إذا كان هناك "عنف وإهانات جنسية" ضد مواطنين فرنسيين شاركوا في القافلة الأخيرة إلى قطاع غزة. إذا قررت الوزارة الفرنسية أن مثل هذه الانتهاكات حدثت بالفعل، فإن ذلك يعني أن فرنسا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف بحق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهذا سيمنعه من دخول جميع دول الاتحاد الأوروبي.

وزارة الأمن القومي

كما هو معروف، أبحر الأسطول من تركيا باتجاه إسرائيل في منتصف شهر أيار، وكان على متنه 430 ناشطاً. سيطر مقاتلو الوحدة البحرية عليه ونقلوا جميع المشاركين إلى الأراضي الإسرائيلية. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تفقّد المكان الذي نُقل إليه النشطاء في البداية، وقال: "مرحباً بكم في إسرائيل. نحن أصحاب البيت. انتهت العطلة. من يعمل ضد دولة إسرائيل سيجد دولة حازمة. شعب إسرائيل حي". تصريحاته - إلى جانب توثيقها الذي نُشر - أثارت ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم.