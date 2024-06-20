تقرير: إدارة بايدن متشائمة بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

تلقي شخصيات رسمية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بظلال من الشك بشكل متزايد على إمكانية توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في إطار الإطار الحالي، وفقا لأربعة مصادر أمريكية مطلعة على المفاوضات تحدثت، اليوم الخميس، إلى بوليتيكو. يأتي ذلك وسط تقارير عن سفر وفد إسرائيلي إلى الدوحة، قطر، لإجراء محادثات وقف إطلاق النار.

وتتفق إسرائيل وحماس بشكل أساسي على الشروط المحددة في المرحلة الأولى، لكنهما يختلفان حول كيفية إنهاء الحرب رسميًا، وفقًا لمصدرين تحدثا دون الكشف عن هويتهما،على الرغم من التفاؤل الأولي بشأن الصفقة، تعتقد المصادر الرسمية الآن أن "هذه الخلافات قد تضر بالاتفاق بأكمله".

أما المرحلة الثانية فهي "النقطة الشائكة"، وفقا لأحد المسؤولين الذين تحدثوا مع بوليتيكو. وأضاف: "لو كان من الممكن تنفيذ المرحلة الأولى في الفراغ، لكنا قد فعلناها الآن".

وخلص أحد المصادر الرسمية إلى القول: "أعتقد أنها ستستمر حتى نهاية عام 2024 على الأقل"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتظل القضايا الرئيسية هي مطلب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، فضلاً عن وقف دائم لإطلاق النار.