نشر أول: الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالتهديدات والتحريض ضد الوزيرة عيديت سيلمان

تم فتح التحقيق بعد أن تم في الأيام الأخيرة رش كتابات على الجدران بالقرب من منزلها في رحوفوت، مع صورتها، ومن بين الرسوم التوضيحية يمكنك رؤية طلقة في جبينها.

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i24NEWS
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وزير حماية البيئة عيديت سيلمان، أرشيف
وزير حماية البيئة عيديت سيلمان، أرشيفYonatan Sindel/Flash90

أفيد بالنشرة الإخبارية المركزية بالقناة العبرية لأول مرة مساء اليوم أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا بشبهة التحريض والتهديد ضد وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

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تم رش كتابات على الجدران بالقرب من منزل الوزيرة عيديت سيلمان، 9.7.2427a

تم فتح التحقيق بعد أن تم في الأيام الأخيرة رش كتابات على الجدران بالقرب من منزلها في رحوفوت، مع صورتها، ومن بين الرسوم يمكن رؤية طلقة في جبهتها. كما تم تعليق ملصقات بجوار مكان إقامتها مباشرةً - وعليها شعار "لن ننسى ولن نغفر".

وينضم التحريض الأخير إلى سلسلة التهديدات التي تلقاها الوزير في الآونة الأخيرة. أيضًا، وأفيد في النشرة هذا المساء أن هناك زيادة حادة جدًا في فتح ملفات تتعلق بالتحريض في الشرطة الإسرائيلية.

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تم رش كتابات على الجدران بالقرب من منزل الوزيرة عيديت سيلمان، 9.7.2427a
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