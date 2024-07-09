نشر أول: الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالتهديدات والتحريض ضد الوزيرة عيديت سيلمان

أفيد بالنشرة الإخبارية المركزية بالقناة العبرية لأول مرة مساء اليوم أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا بشبهة التحريض والتهديد ضد وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.

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تم فتح التحقيق بعد أن تم في الأيام الأخيرة رش كتابات على الجدران بالقرب من منزلها في رحوفوت، مع صورتها، ومن بين الرسوم يمكن رؤية طلقة في جبهتها. كما تم تعليق ملصقات بجوار مكان إقامتها مباشرةً - وعليها شعار "لن ننسى ولن نغفر".

وينضم التحريض الأخير إلى سلسلة التهديدات التي تلقاها الوزير في الآونة الأخيرة. أيضًا، وأفيد في النشرة هذا المساء أن هناك زيادة حادة جدًا في فتح ملفات تتعلق بالتحريض في الشرطة الإسرائيلية.