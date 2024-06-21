الأمين العام للأمم المتحدة: "لبنان لا يمكن أن يصبح غزة أخرى، وشعوب المنطقة لا تستطيع أن تتحمل الوضع"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبنانب" وتابع "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال"، مضيفاً أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة"

وأكد غوتيريش على أنه "دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

يشار إلى أنه مع تصاعد التهديدات بين الطرفين، ووسط مخاوف من نشوب حرب واسعة، تبادل حزب الله والقوات الإسرائيلية إطلاق النار على الحدود بين البلدين بوقت سابق اليوم.

وفي السياق ذكرت مصادر مقربة أن أن قوات اليونيفل (التابعة للأمم المتحدة) بدأت بتعزيز بعض مواقعها في الجنوب اللبناني، بالتزامن أعلن حزب الله تنفيذ هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات على موقع رأس الناقورة البحري مستهدفاً أماكن تموضع الجنود الإسرائيليين.

وكانت اليونيفبل حذرت سابقاً في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت" من تصاعد المواجهات بين الطرفين على الحدود.