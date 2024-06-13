العثور على مادة متفجرة خطيرة في مبنى بمدينة وسط إسرائيل

عثر على مادة متفجرة خطيرة من نوع ثلاثي الأسيتون ثلاثي بيروكسيد (TAPT)، في مبنى سكني في مدينة بيتح تكفا وسط إسرائيل، كما أعلنت الشرطة صباح اليوم الخميس. وتم تقديم مذكرة للنيابة ضد مواطن يبلغ من العمر 52 عامًا من سكان المدينة، ومواطن من كريات أونو وسط إسرائيل يبلغ من العمر 28 عامًا، بتهمة حيازة المادة الخطيرة، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة تقديم لائحة اتهام. ضد الاثنين.

وقبل حوالي شهر، قامت شرطة منطقة القدس بتفتيش سيارة المشتبه به البالغ من العمر 52 عاما، حيث عثرت على أكثر من كيلوغرام من مادة يشتبه في أنها مخدرات خطيرة من نوع الكوكايين، ومواد أخرى. وبعد تفتيش مستودع المشتبه به ومقر إقامته، عثر محققو الشرطة بمساعدة أحد الكلاب البوليسية، على 540 جرامًا من المتفجرات، وسلاح كارلو مع مخازن مليئة بالرصاص، وطوب متفجر وأنواع أخرى من الذخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مواد يشتبه في أنها كوكايين وآلاف من حبوب الإكستازي.

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وأثناء استجواب المشتبه به، تم الكشف عن مشغله - المشتبه به البالغ من العمر 28 عامًا. وبموجب مذكرة تفتيش، تم إلقاء القبض على المشتبه به في منزله، وعثر هناك على معدات لتضمين وتصنيع المخدرات، ونتائج أخرى. وتم تمديد اعتقال المشتبه فيهما بين فترة وأخرى للاشتباه في ارتكابهما جرائم حيازة أسلحة وتهريب مخدرات وغيرها.

وقال المفتش العاد هوخمان، ضابط التحقيق في وحدة اليمار التابعة لمنطقة القدس: "إن المواد المتفجرة المضبوطة معروفة لنا بشكل رئيسي من خلال الهجمات العدائية، وهي يمكن أن تتسبب بانفجار كبير وأضرار كبيرة لحياة البشر".