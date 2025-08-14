بن غفير يهدد مروان البرغوثي في زنزانته || توثيق للتهديد

قد يعجبك أيضًا -

زار وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سجن غانوت اليوم (الخميس) للاطلاع عن كثب على أوضاع السجناء الأمنيين. وخلال الزيارة، التقى الوزير في أحد الأقسام المعزولة بالقيادي الكبير مروان البرغوثي، المحكوم بخمسة أحكام بالسجن المؤبد.

خلال المحادثة، كشف عن ملامح البرغوثي، الذي لا توجد له توثيقات كثيرة من فترة عقوبته.

قال بن غفير للبرغوثي، وكان إلى جانبه مفوض السجون كوبي يعقوبي: "لن تهزمنا، من يعبث بشعب إسرائيل، من يقتل أطفالنا ونساءنا - سنبيده" وتابع "عليك أن تعلم هذا، فقد كان الأمر هكذا على مر التاريخ".

ويشار إلى القيادي في حركة فتح حكم عليه قبل عشرين عاما بخمسة مؤبدات و40 عاما إضافية، ويعيش بعزلة شبه تامة في السجن: بدون تلفزيون، إذاعة أو صحف.

وظهر اسم البرغوثي مؤخرا أكثر من مرة في سياق صفقات التبادل- لكن إسرائيل ترفض الإفراج عنه، وتراه "قنبلة موقوتة" يمكن أن تشعل انتفاضة ثالثة.