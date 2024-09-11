عملية دهس قرب رام الله: إصابة إسرائيلي بصورة حرجة بعد اندفاع شاحنة غاز فلسطينية نحو محطة باص

وقع هجوم دهس صباح اليوم عند مفترق قرب مستوطنة بيت ايل بمنطقة رام الله في الضفة الغربية، حيث قام سائق شاحنة ثقيلة لنقل الغاز، بالتوجه بسرعة نحو محطة الحافلات ودهس عدد من الأشخاص الذين كانوا يقفون هناك. وأصيب جراء ذلك أحد المشاة البالغ من العمر 20 عاما بجروح حرجة، تم معالجته ميدانيا ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج. في حين تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت النار نحوه، وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاق المنطقة، في حين تقوم قوات الإنقاذ والإطفاء بمعالجة الشاحنة التي كانت تنقل مواد خطيرة.

MADA spokesman

وقالت نجمة داود الحمراء: "في الساعة 09:53 ورد بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة القدس، حول اصطدام صهريج غاز بأحد المشاة بالقرب من مفترق جفعات أساف. ويقدم المسعفون في نجمة داود الحمراء العلاج الطبي لشاب يبلغ من العمر 20 عاما أصيب في حالة حرجة."

وقال المسعف في نجمة داود الحمراء، بوسمات لوبينر: "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث، ورأينا خزان وقود اصطدم بمحطة للحافلات وبجانبه شاب يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا كان يرقد فاقدًا للوعي ويعاني من إصابة متعددة الأجهزة بجسده". وتم تحييد المهاجم من قبل القوات الأمنية والتي أغلقت المنطقة للتأكد من أنه لا يوجد خطر من شاحنة الغاز.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس هو هايل ضيف الله (58 عاما) من القرية الفلسطينية رافات في منطقة رام الله والقريبة من مدينة القدس ، وهو مصاب بصورة حرجة.