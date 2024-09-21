تهديد حزب الله: الجيش الإسرائيلي يفرض قيودا على التجمع من حيفا حتى الحدود اللبنانية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري، مساء اليوم السبت، عن إجراءات أمنية جديدة للمدنيين في منطقة حيفا وشمال إسرائيل، وتابع"ستكون الأنشطة التعليمية والمهنية قادرة على الاستمرار بشرط وجود مأوى مناسب في المنطقة المجاورة مباشرة، وستقتصر التجمعات على 30 شخصًا في الهواء الطلق و300 في الداخل".

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق ضد مواقع حزب الله وقاذفات الصواريخ بينما يستعد لإطلاق صواريخ على إسرائيل. وقال إنه تم تدمير أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله خلال النهار.