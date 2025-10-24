الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد الوحدة اللوجستية لحزب الله قرب النبطية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن"استهداف قائد الوحدة اللوجستية التابعة لحزب الله في غارة بطائرة مسيرة، أثناء قيادته سيارته في بلدة تول جنوب لبنان، قرب النبطية"، وأفاد "عباس حسن كركي كان قائد الوحدة اللوجستية في ما يسمى بالجبهة الجنوبية للحزب، وشغل مناصب قيادية أخرى في حزب الله في السنوات الأخيرة".

وذكر أن كركي "قاد وعزز جهود إعادة بناء قدرات حزب الله في جنوب لبنان، إلى جانب ترميم البنى التحتية التي دُمرت خلال القتال العام الماضي"، مضيفاً أنه كان مسؤولاً أيضاً عن "إعادة بناء هيكل قوة المنظمة وإدارة نقل وتخزين الأسلحة في جنوب لبنان".وزعم البيان أن أفعاله "شكلت انتهاكاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

ومن جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة تول قرب قضاء النبطية في محافظة النبطية جنوبي لبنان، ما أودى بحياة شخصين".