كيف نجحت إسرائيل بخداع ايران وإبقاء الضربة الاستباقية ضدها سرية ومفاجئة؟

عقدت الجلسة التي تم خلالها الموافقة على الضربة الاستباقية ضد ايران الليلة الماضية الساعة الثامنة مساء وتم خلالها التصويت على تنفيذ الضربة.

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وحتى يحافظوا على الأمر سرا، طلب منهم أولا توقيع اتفاقية الحفاظ على السرية، ما يعني عدم السماح لهم بتسريب أي شيء. ثانياً، أخذوا هواتفهم ووضعوها في مجمع مغلق، ولم يسمحوا لهم بالمغادرة حتى بدأ دوي الانفجارات تُسمع في إيران. جلسوا هناك لساعات طويلة، ولم يسمحوا لهم بمقابلة أي شخص من الخارج، حتى لا يقول أي منهم أي شيء عن طريق الخطأ، ولأسباب تتعلق بأمن المعلومات، حتى لا تتسرب هذه المعلومات وتنكشف.

كما تصرفت إسرائيل بصورة محكمة جدا ومحنكة، واستخدمت أيضاً دبلوماسيين أدلوا بتصريحات معينة، مثل تغريدة الرئيس ترامب قرب منتصف الليل، والتي كتب فيها أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لحل النزاع مع إيران بالطرق الدبلوماسية.

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حتى أنهم حددوا اجتماعات أمنية وهمية تماماً للأسبوع المقبل، لإيهام الإيرانيين بأن إسرائيل تواصل مناقشاتها حول هذه القضية، وليس لديها نية لشن هجوم في أي وقت قريب. تطلب الأمر قدراً كبيراً من الحرص والإحكام لتنفيذ الضربة الاستباقية التي وُجهت للإيرانيين.