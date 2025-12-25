"على حساب مصر": الرسالة من فيلدشتاين لإينهورن بعد النشر في "واللا!"

بعد كشف المراسلات بين المتحدث العسكري باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيلي فلدشتاين، والمستشار المقرب يسرائيل (شُروليك) أينهورن، اليوم (الخميس) يكشف المحلل للشؤون القانونية، أفيشاي غرينتسايغ، عن مراسلة إضافية بين الاثنين – بعد نشر مقال ضد مصر في موقع "واللا!". فلدشتاين يرسل لأينهورن عن نجاح نشر المقالة ويضيف: "على حساب مصر. احرقهم. بحذر". أينهورن يجيب: "بالتأكيد".

لقد بدأ الاتصال المباشر بين إيلي فيددشتاين ويسرائيل إينهورن بالفعل في أبريل\نيسان 2024، وخلاله عملا على ترويج رسائل مؤيدة لقطر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. من ربط بين الاثنين لم يكن سوى يوناتان أوريخ، الذي نقل الرقم إلى فيلدشتاين. العلاقة كانت واضحة جدًا، وكذلك الأفعال - وكذلك الهدف. محللنا للشؤون القانونية، أفشاي جرينتسايغ، كشف في بداية الأسبوع عن المراسلات وراء الكواليس، والإيجازات المختلقة، والرسائل من قطر التي قادت هذه المنهجية.

في الواقع، كان فيلدشتاين يرسل لإينهورن رسائله إلى وسائل الإعلام في إسرائيل. الاتصال بدأ في 20 أبريل\نيسان، وفي اليوم التالي مباشرة أرسل فيلدشتاين لإينهورن تقريرًا من مراسل "كان 11"، سليمان مساودة: "في إسرائيل يشعرون بالقلق من الانتقال المتوقع لقيادة حماس من قطر إلى تركيا. مسؤولون إسرائيليون كبار: ’لا توجد دولة أخرى قادرة على إنجاز صفقة سوى قطر‘."

في نفس اليوم، أرسل المراسل رسالة عن المعلق في الشؤون العربية والخبير في الساحة الفلسطينية، المقدم ألون أبيثار، في مقابلة مع صحيفة معاريف بعنوان: "هل سنشتاق لقطر كوسيط؟ الأتراك أسوأ، فهم الأخ الأكبر لحماس". وبعد ذلك مباشرة أرسل فلادشتاين: "تزوجنا".

فيلدشتاين واصل وأرسل تقريراً، وأضاف: "هم يقولون يجب أن نتوقف لحظة ونحدثكم بتقرير من التلفزيون الرسمي والوطني الإسرائيلي، لأن قطر هي الوحيدة التي يمكنها أن تحقق صفقة المختطفين". وأضاف فيلدشتاين: "هذا هو العنوان".

في 8 أيار/مايو، صاغ إينهورن قبل النشرات رسالة مؤيدة لقطر باسم "جهات أمريكية رفيعة المستوى لجهات إسرائيلية". الرسالة هي: "القطريون يبذلون جهدًا كبيرًا في الأيام الأخيرة ويمارسون ضغطًا على حماس لإعادتهم إلى الصفقة. القطريون قادرون على فعل ذلك. الهجمات التي يشنها السياسيون الإسرائيليون ضد القطريين تضر بهذا الجهد التفاوضي". فيلدشتاين أرسل له مقالاً إسرائيلياً يحمل هذه الرسالة، وأضاف: "وصلتك". في اليوم التالي، مرة أخرى زود فلدشتاين البضاعة. أجابه إينهورن: "أنت مدفع".

في 17 أيار، صاغ إينهورن مرة أخرى رسالة مؤيدة لقطر باسم جهات أمريكية رفيعة المستوى. "الأمريكيون طلبوا من قطر أن تقود اليوم التالي في قطاع غزة". وأضاف الأمريكيون: "قطر هي شريكتنا الاستراتيجية. يجب على الوزراء الإسرائيليين أن يتوقفوا عن مهاجمة قطر وأن يتعاونوا من أجل أمن الشرق الأوسط".

هذا الإيجاز نُقل إلى المراسل العسكري لقناة 14 نوعام أمير، الذي أرسل إلى فيلدشتاين النص الذي تلقى فيه الإيجاز وطلب منه: "دقق لي". فيلدشتاين أبلغ إينهورن وأضاف: "دققه بشكل عاجل جدًا. هذا يفتتح النشرة في 14". فيلدشتاين المتحمس أضاف: "هذا المساء!!!!".

اينهورن صاغ النص الذي ظهر تحت اسم نوعام أمير، وأضاف إليه كما شاء بخياله الخصب. المهمة تُوجت بالنجاح. النص بُث بواسطة نوعام أمير كلمة بكلمة.

في 22 مايو، تلقى فلدشتاين مهامًا من عضو جماعة الضغط الأمريكية جاي فوتليك ومن رجل الأعمال غيل بيرغر. "صباح الخير. دعنا نحاول الدفع بهذا. يجب أن يكون هناك الكثير من المقالات حول أنه كان واضحًا أن المصريين هم وسيط غير موثوق به، ومنحاز تمامًا لصالح حماس بسبب مصالحهم الاقتصادية. ليس فقط أنهم ليس لديهم تأثير، بل إن الطمع جعلهم يتصرفون بشكل متهور. لقد لعبوا مع إسرائيل، ولعبوا مع الولايات المتحدة وقطر. فقط قطر، التي هي وسيط موثوق وصادق، والتي دائمًا توفر ما هو مطلوب، يجب أن تكون هي أيضًا طرفًا مشاركًا في اليوم التالي كعامل استقرار." فلدشتاين أبلغ إينهورن.