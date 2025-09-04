لائحة اتهام بحق إسرائيلي "بايع داعش وخطط لهجوم قاتل"

قد يعجبك أيضًا -

وُجِّهت اليوم (الخميس) لائحة اتهام شاب عربي يبلغ من العمر 25 عامًا، من سكان باقة الغربية شمال إسرائيل، بعد التحقيق في صلاته بالتنظيم المتطرف. ووفقًا للتهم، فقد أعلن ولاءه لتنظيم داعش وخطط لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

وفقًا لبيان الشاباك وشرطة إسرائيل، اعتُقل الشاب في الأسابيع الأخيرة في عملية مشتركة بين الشاباك ووحدة مكافحة الجريمة .

واتضح خلال التحقيق معه في الشاباك والشرطة أنه انضم كعضو في تنظيم الدولة الإسلامية وقام كذلك بمبايعة التنظيم المتطرف. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف أنه كان يستهلك محتوى قاسياً خاصاً بالتنظيم، من ضمنها مقاطع فيديو لعمليات قطع رؤوس وإعدامات، وأنه على خلفية تشدده والحرب في قطاع غزة فكّر في تنفيذ عملية ضد قوات الأمن الإسرائيلية.

يشير التحقيق، وفقًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى اتجاه مقلق يتمثل في تزايد تورط مواطنين عرب في الأنشطة العدائية عقب الحرب. واليوم، وكما ذُكر، في نهاية التحقيق، وُجهت لائحة اتهام ضد الشاب في مكتب المدعي العام في منطقة حيفا.

وأكد جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة على أنهما ينظران بجدية إلى أي تورط لمواطنين إسرائيليين في منظمات متطرفة، ويتعهدان بمواصلة العمل لإحباط هذه التهديدات وتقديم المتورطين للعدالة.